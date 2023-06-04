Иномарка опрокинулась в Нижнем Новгороде ночью 4 июня

Водитель Nissan Juke не справился с управлением. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде ночью 4 июня. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось на Георгиевском съезде в районе дома №3. Водитель Nissan Juke не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. По предварительным данным МВД, автомобилист был пьян.

В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажир иномарки. Они были доставлены в больницу имени Семашко.

Водитель иномарки был пьян. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают данные пострадавших.

Напомним, рано утром 1 мая 46-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля SsangYong, не справилась с управлением и улетела на обочину. В результате машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. В машине было еще два пассажира.

Ранее мы сообщали о том, что в Нижнем Новгороде на улице Лысогорской вновь перевернулся грузовик. Перед этим он столкнулся с легковушкой.

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