Застрял головой в заборе: Мужчина погиб при странных обстоятельствах в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе Фото: Яндекс.Карты

Необъяснимое происшествие случилось в Нижнем Новгороде днем 3 июня. Неизвестный мужчина застрял головой в заборе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 13:30 по телефону 112 поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома №5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе, – говорится в сообщении.

Когда на место прибыли спасатели и врачи скорой помощи, мужчина не подавал признаков жизни.

На данный момент полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о случае загадочной смерти женщины. Утром 1 апреля местная жительница Галина вышла из своего дома на улице Гороховецкой и направилась в магазин за хлебом. Домой она так и не вернулась. На следующий день бездыханное тело нижегородки нашли в лесополосе в 20-ти метрах от железной дороги. Из посмертного заключения следует, что нижегородка упала и захлебнулась в ручейке.

В марте мы сообщали о трагедии, которая произошла ночью в квартире одного из домов на улице Надежды Сусловой. 35-летний мужчина погиб из-за загоревшегося электросамоката, который поставил на подзарядку.

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