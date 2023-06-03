10-летнюю Анастасию Бухарину из Нижнего Новгорода наградили за помощь в поимке преступника

Девочка получила почетную грамоту от Министра внутренних дел Российской Федерации. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

10-летняя Анастасия Бухарина из Нижнего Новгорода в июне 2022 года помогла поймать вора, похитившего товар из магазина. За проявление активной гражданской позиции при задержании преступника девочка получила почетную грамоту от Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В июне прошлого года Анастасия вместе с отцом, сотрудником транспортной полиции, возвращалась домой от бабушки на машине. Смотря в окно, девочка вдруг заметила, как из продуктового магазина выбегает мужчина с сумкой, а за ним бежит сотрудница супермаркета. Не мешкая, Анастасия сообщила об увиденном своему отцу.

Отец девочки поехал за преступником на машине. Когда тот свернул во дворы, полицейский выскочил из автомобиля и побежал за нарушителем. Спустя несколько минут папа Анастасии задержал мужчину и передал его коллегам, прибывшим по вызову сотрудников магазина.

Оказалось, что пойманный мужчина не раз был судим и разыскивался за кражу.

– Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи, и это вдвойне отрадно, – подчеркнул Владимир Колокольцев.

Он также пожелал Анастасии отличных оценок, здоровья, верных друзей, а также новых свершений и открытий.

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