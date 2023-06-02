«Кинотеатр под открытым небом» начинает работу в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект «Кинотеатр под открытым небом» возобновится в Нижнем Новгороде со 2 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Проект реализуется совместно с муниципальным учреждением культуры «Дирекция парков и скверов». В прошлом году было организовано более 40 кинопоказов, которые посетили свыше 12 тысяч человек. Старт летнему киносезону будет дан в пятницу в парке Станкозавода.

- Нестареющую классику и популярные современные кино и мультфильмы можно будет смотреть всё лето в парках «Светлоярский», «Дубки», «Станкозавода», в детском парке им. Я.М. Свердлова, на территории второго паркового озера и на Щёлоковском хуторе, - поделился Юрий Шалабаев.

Начало показов в 20:00. Нижегородцы могут ознакомиться с расписанием и подобрать удобный парк для просмотра. Пока опубликовано расписание на июнь, график на другие месяцы появится позднее.

Расписание летнего кинотеатра на июнь в Нижнем Новгороде (начало сеансов в 20.00)

Парк Станкозавода 2 июня «Мия и я: Легенда Сентопии», 2022 г., 6+ 8 июня «Айболит-66», 1966 г., 0+ 16 июня «Будьте моим мужем», 1981 г., 6+ 28 июня «Вас ожидает гражданка Никанорова», 1978 г., 12+

Парк «Дубки» 7 июня «Коты Эрмитажа», 2023 г., 6+ 15 июня «Коати. Легенда джунглей», 2021 г., 6+ 23 июня «Грозный папа», 2021 г., 6+

Парк "Светлоярский" 9 июня «Команда мечты», 2019 г., 6+ 22 июня "Балерина", 1969 г., 6+ 30 июня "Неисправимый лгун", 1973 г.,0+

Детский парк им. Я.М. Свердлова 14 июня «Тот самый Мюнхгаузен», 1979 г., 0+ 21 июня «Дорогой мальчик», 1974 г., 12+ 29 июня «Волшебники», 2022 г., 12+