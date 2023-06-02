«Тропой Пландина»

Так называется экскурсионный маршрут, который разработали учащиеся школы №2 имени А.С. Пушкина, активисты молодежного объединения «Компас». Проект стал победителем городского конкурса «Маршруты родного города», приуроченного к 445-летию Арзамаса.

Конкурс туристических маршрутов проводился Центром развития творчества детей и юношества имени А.П. Гайдара. Ребята из школы №2 участвовали в категории «Прикоснись к истории» – о выдающихся личностях города. Идею выбрать в качестве героя первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина, 105-летие которого отмечается в этом году, предложила педагог-организатор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №2 Людмила Титова.

На конкурс школьники представили десятиминутный ролик – видеоэкскурсию. Маршрут проходил по улицам Парковой, Пландина, Жуковского, Калинина и 50 лет ВЛКСМ, где расположены объекты, связанные с именем Павла Ивановича: заводской дом с оленем на фасаде и бывшим магазином «Малыш», Арзамасский политехнический институт и приборостроительный колледж, сквер Пландина, само предприятие и памятник его руководителю на призаводской площади.

– Ребята увлеченно и с большим интересом выполняли творческое задание. Самостоятельно писали сценарий, снимали, монтировали и озвучивали ролик, – рассказывает руководитель проекта Людмила Титова. – За информацией обращались в музей истории АПЗ, использовали статьи корпоративной газеты «Новатор», книги о заводе. Сюжет получился информативным, динамичным, с яркими, позитивными заставками.

На торжественной линейке по поводу окончания учебного года ребята – участники проекта были награждены грамотами и корпоративными сувенирами АПЗ.

Ирина Балагурова

Фото предоставлено Людмилой Титовой