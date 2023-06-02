Молодёжь объединяется

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал площадкой выездного заседания Совета работающей молодежи Нижегородской области. Это пятое предприятие, которое посещают лидеры молодежных организаций региона.

Визит на АПЗ 25 мая начался с экскурсии в музее истории предприятия и знакомства с производством. Молодежь побывала в цехах №№16, 50 и 56. С большим интересом участники встречи слушали главного советника генерального директора АПЗ – председателя НТС, председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, который подробно рассказал о специфике работы завода, выпускаемой продукции и высокотехнологичном оборудовании.

Продолжилось мероприятие в конференц-зале. В приветственном слове Олег Вениаминович подчеркнул, что динамика роста объемов производства на АПЗ продолжается, действуют инвестиционные программы развития. В целом завод крепко стоит на ногах, видны хорошие горизонты и перспективы. Также Олег Лавричев рассказал о работе научно-технического совета, действующего на предприятии, и Кодексе корпоративной этики.

Упор на адаптацию

Директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов в своем выступлении сделал акцент на актуальной проблеме привлечения кадров и работе с молодежью.

– Средний возраст наших работников 41 год, к концу года мы выйдем на цифру в 40 лет. 35% заводчан – в возрасте до 35 лет. Три года назад у нас произошла перезагрузка, и сейчас на предприятии сформировался костяк молодежи, которая успевает и работать, и заниматься общественно полезной деятельностью. Многие предприятия, в том числе и АПЗ, нуждаются в кадрах, в этих условиях приходится разрабатывать новые инструменты для привлечения сотрудников. Упор сегодня мы делаем на профориентацию и адаптацию. Студентам, трудоустроившимся на завод, стали выплачивать подъемные в качестве поддержки; пересмотрели институт присвоения и повышения разрядов: если раньше на это требовалось до года, то сейчас уже через три месяца ученик может сдать на разряд, – подчеркнул Константин Васильевич.

«Три кита» молодежи АПЗ

Совет работающей молодежи Нижегородской области прошел на АПЗ

О работе Молодежного совета АПЗ рассказал его председатель, помощник генерального директора Артём Канашкин. Особое внимание в докладе было уделено мерам поддержки молодежи на предприятии и их профессиональному росту. Участников заседания заинтересовали и разнообразные мероприятия, которые организует заводская молодежь, а также их активная социально-общественная работа.

За отвагу

В завершение заседания Олег Лавричев передал арзамасцу Владиславу Далёкину медаль «За отвагу». Выпускник приборостроительного колледжа, а сегодня тренер бойцовского клуба «Быть добру» и руководитель волонтерской роты «Боевое братство», в ноябре прошлого года он добровольцем ушел на СВО, где отличился при атаке наших бойцов в Кременной, что помогло уничтожить четыре опорных пункта и РЛС противника и достичь успеха на этом рубеже.

Программа пребывания членов Совета работающей молодежи в Арзамасе продолжилась обзорной экскурсией по городу.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина