По конвейеру

На Арзамасском приборостроительном заводе в цехе №16 запущена в эксплуатацию автоматическая линия порошковой окраски.

Для производства электрокотлов предприятию стал необходим участок покраски элементов РЭКО. Он расположился в корпусе 9/1.

– Проведена огромная подготовительная работа: параллельно с поиском поставщиков покрасочного оборудования произвели капитальный ремонт здания снаружи и внутри, – рассказал начальник цеха №16 Сергей Кулешов. – Когда определились с поставщиками, смонтировали коммуникации специально под будущий покрасочный конвейер.

Он был разработан и изготовлен научно-производственным объединением «Лакокраспокрытие» (г.Хотьково). Оборудование было привезено на предприятие в разобранном виде, на его сборку, монтаж и наладку ушло три месяца. Этим занимались представители фирмы-поставщика.

Конвейер состоит из блока управления, транспортной системы, агрегата химической подготовки поверхности, камеры сушки, кабины нанесения порошковой краски и печи полимеризации.

Оборудование облегчило процесс подготовки поверхности: теперь обезжиривание, фосфатирование и промывка технической и деминерализованной водой проходит в автоматическом режиме. Работники участка вывешивают детали на транспортную систему (конвейер), и они отправляются в проходной туннель с контурами струйного облива с форсунками, которые и распыляют рабочие растворы под давлением. Следующий этап – сушка изделия при температуре 120 градусов.

Затем деталь проходит в «сердце» покрасочной линии – кабину для нанесения краски. Там маляры вручную, с помощью пульверизатора, производят электростатическое напыление мельчайших частиц порошкового лакокрасочного материала на поверхность деталей. Дальше по конвейерной системе изделие отправляется в печь для полимеризации, где окончательно формируется покрытие.

– Работу на новом оборудовании начали в апреле, сейчас полностью освоили процесс, – рассказал Сергей Анатольевич. – На участке трудится пять человек. Красим корпусные детали для РЭКО и производственную мебель, полностью закрываем заводские потребности. Запас мощности есть, при необходимости можем увеличить объем.

Справка

Выпуск нового изделия – электрокотлов РЭКО – начался год назад. Сейчас на АПЗ полный цикл, выпускается 24 модификации электрокотлов. В месяц собирается 400-450 котлов.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина