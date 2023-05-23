8,3 млрд рублей направят на дорожные инфраструктурные проекты в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8,3 млрд рублей направят на дорожные инфраструктурные проекты в Нижегородской области. Соответствующие изменения в областной бюджет поддержали депутаты комитета по бюджету и налогам регионального Законодательного собрания.

- В Нижегородскую область поступают серьезные федеральные средства, в бюджет закладываются деньги на большие инфраструктурные расходы. Несмотря ни на какие внешние потрясения, регион развивается и работает в соответствии со Стратегией развития до 2035 года. Важно, что мы идем вперед и не отказываемся от своих проектов, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

В частности, на 2023 год будет увеличен объем привлечения бюджетного кредита на 8 млрд 358 млн рублей. Эти средства будут направлены на опережающее финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов транспортной (дорожной) инфраструктуры. Среди проектов строительство участка автомобильной дороги в Нижнем Новгороде от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева, строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкция участка автодороги Владимир - Муром - Арзамас со строительством путепровода, а также капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения.

- На этот год из федерального бюджета мы получаем 8,3 млрд рублей на опережающее строительство и ремонт дорог, в том числе - в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Кроме того, выделяем из регионального бюджета почти 320 млн рублей на строительство школы на 1500 мест в Арзамасе - первой в городе за 30 лет.