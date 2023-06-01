ДОМ.РФ представил рынку систему «Цифровой контроль строительства». Фото: Иван МАКЕЕВ

Платформа даёт застройщиками возможность создавать и вести цифровые информационные модели зданий, помогает соблюдать требования законодательства и нормативных документов в части ТИМ. Её использование снижает риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сокращает издержки управления портфелем проектов. Новая система станет основой для плавного перехода застройщиков к применению ТИМ.

В ходе сессии было отмечено, что большинство застройщиков жилья пока не обладают необходимыми компетенциями для перехода на ТИМ с 1 июля 2024 года. Опрос участников рынка, проведенный ДОМ.РФ, показал - 48% девелоперов в ближайшее время планируют начать переход на ТИМ. Этот непростой процесс занимает в среднем 9 месяцев: ознакомление с документацией, поиск подрядчика, обучение сотрудников, запуска «пилотного» проекта, формирование внутренних стандартов.

«Наши продукты в сфере ТИМ призваны обеспечить плавный, бесшовный перевод рынка жилищного строительства на новую модель, для ДОМ.РФ как Института развития – это важная задача. ТИМ эффективен для всех участников рынка. Количество ошибок при проектировании снижается до 80%, точность расчета объемов работ повышается в среднем на 45%, ускоряется документооборот, к минимуму сводится «работа с бумагой» и ошибки из-за человеческого фактора, а за счет цифровой модели упрощается процесс проектного финансирования», - отметил Николай Козак.

Переход на ТИМ, помимо программных продуктов, требует изменений нормативной базы в части ТИМ и подготовку квалифицированных специалистов. По словам директора Единой информационной системы жилищного строительства Александра Лукьянова, такие кадры готовят в Цифровой академии ДОМ.РФ, а Минстрой РФ совместно с ДОМ.РФ на базе техкомитета 505 вырабатывает необходимые изменения в нормативную базу. В частности, был разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ) по созданию цифровых информационных моделей. Сейчас его проект находится на стадии экспертизы и доступен для ознакомления на сайте центра компетенций.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик в ходе обсуждения отметил, что с 1 июля 2024 года переход на технологии информационного моделирования станет обязательным для застройщиков. Это комплекс решений на высшем уровне по исполнению поручения Президента РФ о формировании единой системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе ТИМ. По словам замминистра, координационную и методическую поддержку по переходу на ТИМ оказывает ДОМ.РФ.

«Минстрой России работает с бизнесом в качестве координатора, регулятора и партнёра, учитывая потребности участников отрасли. Для нас важно продолжать совместную работу и помочь застройщикам перестроить бизнес-процессы, а также понять запросы и в рамках мероприятий по импортозамещению обеспечить координацию в доработке соответствующего программного продукта. В настоящее время крупные девелоперы уже перестроили свою работу под «цифру» и готовы к внедрению информационной модели», – подчеркнул Константин Михайлик.

Справочно:

Приказом Росстандарта от 29 марта 2022 сформирован новый технический комитет по стандартизации ТК 505 «Информационное моделирование», председателем которого назначен замглавы Минстроя России Константин Михайлик. Секретариат комитета организован на базе Института развития ДОМ.РФ. Комитет создан для обеспечения последовательной политики министерства по формированию нормативно-технической документации и других инструментов для стимулирования внедрения информационного моделирования в строительстве.

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