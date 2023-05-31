Молодые парламентарии Приволжья предложили поддержать ученых. ФОТО: ЗСНО.

В Перми прошло заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов ПФО. Участником мероприятия стал и председатель Законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин. В ходе заседания участники обсудили поддержку молодых ученых и вовлечения талантливой молодежи в науку.

- Поддержка молодых ученых, привлечение перспективных молодых специалистов в науку – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны, - отметил Евгений Люлин. - В ПФО уделяется много внимания этому направлению, но необходимо усилить эту работу. Важно изучать опыт всех регионов округа в этой сфере и тиражировать лучшие практики, предлагать и совершенствовать формы поддержки молодых ученых, развивать современную инфраструктуру для научных исследований, создавать новые научные и научно-образовательные центры.

Стоит отметить, что в Нижегородской области уже ведется активная работа в этом направлении. Здесь учрежден грант правительства Нижегородской области для молодых ученых.