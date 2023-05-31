Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками фестиваля «Российская студенческая весна». ФОТО: ЗСНО.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками фестиваля «Российская студенческая весна», который проходит в Перми. В этот же день там проходила Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

- Сегодня встретился с ребятами из нашей делегации. Все настроены по-боевому: понимают, что представляют «Нижний Новгород – Молодежную столицу России 2023»! Конечно, буду болеть за своих, но кто бы ни победил, в выигрыше окажемся мы все. Чем больше молодых талантов удастся реализовать, тем ярче будет жизнь в России, - отметил Евгений Люлин.

Напомним, мероприятие проходит в рамках 300-летия Перми с 26 мая по 1 июня. В этом году в состав делегации от Нижегородской области вошли 70 студентов из 10 вузов области. Они с 15 февраля по 2 мая участвовали в региональных отборах, которые проходили в рамках фестиваля «Почувствуй творчество в Молодежной столице».