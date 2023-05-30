Законодательное собрание направило гуманитарную помощь в зону СВО. ФОТО: ЗСНО

В ходе прошедшего 25 мая заседания Законодательного собрания Нижегородской области депутаты обсудили сразу несколько важных вопросов. Доставка гуманитарной помощи в зону СВО, изменение регионального бюджета, поддержка экономики и новые льготы для бизнеса – вот лишь малая часть рассмотренных вопросов.

Одной из главных тем заседания стала передача очередной партии гуманитарной помощи в зону СВО. Депутаты купили на свои личные деньги спецтехнику и необходимое оборудование для нижегородских военных. По поручению председателя Законодательного собрания Евгения Люлина в региональном парламенте была создана рабочая группа для координации помощи нижегородским военнослужащим в зоне СВО. Она занимается организацией работы представителей местного самоуправления, общественных организаций, предпринимателей и простых нижегородцев.

- Планомерную работу по доставке гуманитарных грузов в зону СВО региональный парламент проводит уже более года, - напомнил Евгений Люлин. - Кроме того, депутаты помогают в решении целого ряда вопросов, касающихся, в том числе, улучшения рациона питания военнослужащих, занимаются доставкой машин повышенной проходимости, средств индивидуальной защиты, решением вопросов, связанных с помощью семьям военнослужащих. За Нижегородской областью закреплён город Харцызск, в восстановлении которого депутаты также оказывают активное содействие.

Также в ходе заседания депутаты обсудили изменения в областной бюджет на 2023 год. В соответствии с документом налоговые доходы выросли на 1,5 миллиарда рублей за счет поступления налога на прибыль организаций. Благодаря этому около 320 миллионов рублей будет выделено на строительство школы в Арзамасе, рассчитанной на 1500 мест. Еще 80 миллионов рублей выделят на возмещение части процентной ставки по кредитам на строительство гостиниц. Коснулись изменения и бюджета на два следующих года. В частности, по 2 миллиарда рублей в год будет выделяться на финансирование школы для одаренных детей в Нижегородской области.

- Крупные средства мы направляем на создание школы для одаренных детей. Нижегородская область станет одним из первых регионов, где появится такая школа в рамках большого федерального проекта, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также в 2023 году будет увеличен объем привлечения бюджетного кредита на 8,3 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на опережающее финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной инфраструктуры.

- Всегда радует, когда Нижегородская область получает дополнительные средства, которые мы можем направить на решение важнейших социальных задач, - отметил Евгений Люлин. - Рост налоговых поступлений говорит о стабильности нашей экономики, нижегородские предприятия работают и получают прибыль.

Кроме того, в ходе заседания депутаты установили налоговые льготы для предприятий, создающих на своей территории исправительные центры для работы осужденных. Благодаря новому закону организации освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении созданных ими объектов, где живут и работают осужденные.

- Принятие закона решает сразу несколько важных государственных задач. Лица, осужденные по нетяжким статьям, получают возможность работать и возмещать ущерб, нанесенный их преступлениями пострадавшим гражданам, организациям или государству. Кроме того, это способствует социализации осужденных, возвращению к нормальной жизни в обществе после отбывания наказания, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. - Для предприятий выгодно, что они обеспечены сотрудниками. При этом компании несут затраты на создание исправительных центров, где к рабочим местам и общежитиям осужденных необходимо обеспечить выполнение особых требований.