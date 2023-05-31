На строительстве ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде погиб рабочий. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

На стройке ледовой арены в Нижнем Новгороде погиб рабочий. Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

- По версии следствия, 30 мая 2023 года при выполнении строительных работ по возведению спортивного комплекса на улице Стрелка в Канавинском районе машинист башенного крана при передвижении бетонной плиты башенным краном задел арматурщика. В результате, тот получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

Сейчас проводится расследование этого уголовного дела. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям тех сотрудников, которые отвечали за соблюдение правил безопасности. В данный момент на месте происшествия проводятся следственные действия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.