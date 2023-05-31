ДОМ.РФ и Университет Иннополис запустят курс цифровой трансформации бизнеса. ФОТО: Кира Мишина.

Институт развития в жилищной сфере и Университет Иннополис (Республика Татарстан) на конференции ЦИПР 2023 заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет запущен обучающий курс Цифровой академии ДОМ.РФ «Цифровая трансформация и сквозные технологии в строительстве».

Партнерство нацелено на активное взаимодействие сторон в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, в том числе в части совместной реализации образовательных программ и специализированных инновационных проектов.

«Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Развитие именно этих направлений актуально для строительной отрасли и жилищной сферы. Синергия компетенций экспертов университета и ДОМ.РФ гарантирует качественный процесс обучения, в финале которого мы получим специалистов, действительно востребованных рынком», - сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Слушатели курса, подготовленного экспертами ДОМ.РФ и университета, узнают принципы разработки и внедрения стратегии цифровой трансформации и сквозных технологии в работу компании. Также их ознакомят с основами технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве. Отдельный кейс - создание информационной модели здания на базе отечественного ПО.

Институт развития в жилищной сфере и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве.

По итогам обучения вручается удостоверение о повышении квалификации установленного образца от Университета Иннополис и сертификат о прохождении курса от ДОМ.РФ.

«С 2020 года вместе с ведущими российскими вузами и представителями индустрии мы разрабатываем и проводим курсы по цифровой трансформации в строительной сфере. Кроме этого, проектирование новых корпусов нашего кампуса, которые мы введем в эксплуатацию в этом году, проходило с применением российских технологий информационного моделирования. Мы на себе оценили удобство и потенциал от использования ТИМ. Будущее строительной сферы за подобными технологиями, и я уверен, что наши совместные образовательные проекты с ДОМ.РФ гарантируют качественное внедрение цифровизации в эту приоритетную отрасль экономики», - отметил первый проректор — заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев.

Курс продолжительностью 72 часа рассчитан на руководителей различных направлений: застройщиков, коммерческих и технических заказчиков, представителей строительных компаний, госорганов и производителей стройматериалов.

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