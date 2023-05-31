Хулиганы подожгли памятник-БТР в парке Богородска

Инцидент произошел вечером 30 мая
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Бронетранспортер, стоящий на постаменте, загорелся в Богородске Нижегородской области. Инцидент произошел вечером 30 мая на аллее славы в Новом парке города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда первые пожарные подразделения приехали на место, БТР горел на площади одного квадратного метра. Пламя тушили семь человек, задействовав две машины.
В результате пожара обгорел моторный отсек бронетранспортера. К счастью, никто не пострадал.
Предположительно, причиной возгорания стал поджог.
Напомним, в Нижнем Новгороде пожарные спасли ребенка и эвакуировали 10 человек во время пожара в многоэтажке на улице Островского.
29 апреля мы сообщали о крупном пожаре, который вспыхнул днем в Кстовской промышленной зоне под Нижним Новгородом. Инцидент произошел около полудня на открытой площадке для стоянки бензовозов.
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