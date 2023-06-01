«Новые люди» помогли молодым нижегородским предпринимателям презентовать стартап Михаилу Мишустину

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Они создали биокамины, работающие на биоэтаноле. Заменить центральное отопление он не сможет, зато поможет украсить жилье. Декоративные камины молодые предприниматели создали во время обучения по программе «Я в деле». Разработку нижегородской команды оценили и в регионе, и в столице. На днях предприниматели рассказали об этом премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Мы хотим, чтобы каждый мог создать дома уютную атмосферу, не опасаясь за безопасность. Особое внимание мы уделили экологии, чтобы в доме не скапливались пыль и зола. Мы уже получили заказ от крупной организации, - рассказывает лидер проекта Ярослав Лапин.

Михаил Мишустин оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Нижегородской области. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тренд этого сезона - технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект - это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше! - сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель - найти в регионах неравнодушную молодежь и помочь воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажеры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причем в этом сезоне почти треть из этих проектов - технологические стартапы.