Лесовоз насмерть сбил 30-летнюю велосипедистку в Балахне

Велосипедистка скончалась на месте
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Жуткая авария произошла в Балахнинском районе Нижегородской области утром 31 мая. В поселке Первого Мая лесовоз насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
45-летний водитель загруженного свежими бревнами «МАЗа» двигался по улице Первого Мая и задел велосипедистку. 30-летняя женщина ехала по краю дороги в попутном направлении.
В результате аварии велосипедистка скончалась на месте.
Ранее мы сообщали о другой трагедии. 30 мая на улице Культуры в Нижнем Новгороде большегруз наехал на пожилую женщину. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте.
А 9 апреля на первом километре автодороги Бутурлино-Кремницкое-Высоково водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на велосипедиста. В результате столкновения 67-летний велосипедист погиб на месте.
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