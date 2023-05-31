Лесовоз насмерть сбил 30-летнюю велосипедистку в Балахне

Велосипедистка скончалась на месте Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткая авария произошла в Балахнинском районе Нижегородской области утром 31 мая. В поселке Первого Мая лесовоз насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

45-летний водитель загруженного свежими бревнами «МАЗа» двигался по улице Первого Мая и задел велосипедистку. 30-летняя женщина ехала по краю дороги в попутном направлении.

В результате аварии велосипедистка скончалась на месте.

Ранее мы сообщали о другой трагедии. 30 мая на улице Культуры в Нижнем Новгороде большегруз наехал на пожилую женщину. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте.

А 9 апреля на первом километре автодороги Бутурлино-Кремницкое-Высоково водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на велосипедиста. В результате столкновения 67-летний велосипедист погиб на месте.

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