В Дзержинске водитель иномарки сбил 6-летнего велосипедиста. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла в Дзержинске Нижегородской области – здесь у дома № 14 по улице Кирова водитель автомобиля Киа Рио сбил 6-летнего велосипедиста. Подробности ДТП рассказали сотрудники ГИБДД.

- В 18:00 30 мая на улице Кирова в Дзержинске произошло ДТП – здесь 6-летний велосипедист при пересечении проезжей части не уступил дорогу автомашине Киа Рио, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – За рулем иномарки находился 31-летний водитель. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен каретой скорой помощи в БСМП города Дзержинска.

Напомним, накануне мы писали еще об одной серьезной аварии в Дзержинске – здесь мужчина потерял сознание, управляя автомобилем, и наехал на дерево. В результате этого водитель скончался, а его маленький пассажир пострадал.