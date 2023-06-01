Фестиваль INTERVALS-2023 пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа

В скором времени станет известна и программа фестиваля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шестой фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS-2023 пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. По словам организаторов, впечатляющие медиаинсталляции появятся в новых общественных пространствах.

– В этом году мы продолжим осваивать новые городские локации — некоторым из них, мы уверены, вы приятно удивитесь, – обещают в социальных сетях фестиваля. — С нетерпением ждем августа!

Красоту для нижегородцев и туристов будут создавать аудиовизуальные художники и студии из разных стран. Кто-то будет принимать участие в фестивале впервые, но будут и те медиахудожники, для которых создание инсталляций для INTERVALS стало традицией.

– Кстати, мы обновили фирменный стиль, теперь INTERVALS будет выглядеть иначе, – добавили организаторы.

В скором времени станет известна программа фестиваля и имена участников.

Напомним, что в 2022 году фестиваль впервые проходил сразу на нескольких закрытых и открытых городских пространствах. Участниками его стали художники с прошлых фестивалей, также в программе было несколько новых имен. Темой фестиваля стали достижения в науке и освоение человеком космоса. В своих инсталляциях авторы постарались отразить взгляд на новости о научных достижениях, интерпретировать знания о космосе и свои ощущения.

Например, особое внимание нижегородцев и туристов привлекли уличные инсталляции в Александровском саду. Так, на сцене «Ракушка» то ли творилась магия, то ли между собой переговаривались инопланетяне, ведь слышно происходящее было издалека, что-то то и дело щёлкало и трещало.