Проверка слуха: вооруженный мужчина в камуфляже ходит по улицам Заволжья

Мужчина в камуфляже был замечен возле детского сада. ФОТО: телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород»

Подозрительный мужчина в камуфляжном костюме напугал жителей Заволжья 30 мая. Бдительные граждане рассказали о нем полиции, после чего сотрудники органов начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тогда же по социальным сетям разлетелось видео с камер наблюдения, на которые попал мужчина. Он был замечен на проспекте Дзержинского возле детского сада. Кроме того, стала появляться информация, что человек в камуфляже был вооружен.

– Полицейские установили личность мужчины. Никакой опасности для окружающих он не представлял, – сообщили позже в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестная женщина разгуливала по проезжей части с пистолетом в Нижнем Новгороде.

А 13 апреля в одной из больниц Нижегородской области задержали 47-летнего рецидивиста, заявившегося в приемный покой с пистолетом. К счастью, в тот момент там оказались сотрудники полиции, которые и забрали дебошира.

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