Нижегородцев приглашают стать участниками конкурса агитационных плакатов. Фото: Предоставлено организаторами

Издательский дом «Аргументы и факты» приглашает мастеров изобразительного искусства – от начинающих до уже состоявшихся художников – принять участие в конкурсе агитационных плакатов «Мы вместе! Россия и Донбасс». Об этом сообщает издательский дом "Аргументы и факты".

Конкурс проходит в рамках проекта «Война и мир языком плаката». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- Лучшие работы, отобранные в ходе народного голосования и экспертным советом «АиФ», летом-осенью 2023 года войдут в выставочные экспозиции в городах-участниках проекта. Победители в пяти номинациях будут объявлены в конце сентября, - рассказывают организаторы.

Уже известно, что заявлено пять основных номинаций. Среди них:

«Своих не бросаем» - плакаты на тему сбора и доставки гуманитарной помощи, приёма и адаптации беженцев, различных специальных мер, направленных на улучшение жизни людей, проживающих сейчас в ЛНР и ДНР.

«Я еду на Донбасс» - плакаты, привлекающие в освобожденные территории волонтеров, врачей, учителей, работников культуры и науки, строителей и других необходимых там специалистов.

«Культурный фронт» - плакаты, продвигающие творчество поэтов, музыкантов, писателей, художников Донбасса, людей других творческих профессий, выбравших темой Донбасс и всё, что с ним связано.

«Мы вместе!» - плакаты, показывающие историческую, социальную, культурную общность граждан всех регионов России, в том числе новых.

«Будущее Донбасса» - плакаты, призывающие к восстановлению экономики всех городов и сел, прошедших через горнило военных действий, к решению социальных и экологических задач, к налаживанию нормальной жизни.