«Мечтал о такой, как я»: Нижегородка с детьми бросилась на выручку альфонсу, выманившему у нее 7 миллионов рублей

Сначала дали «условку», но потом сменили приговор на реальный срок. Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Нижнего Новгорода купилась на красивые слова, бросила мужа и отдала любимому 7 миллионов рублей. А потом узнала, что он крутил роман одновременно с пятью «возлюбленными». Жизнь 39-летней жительницы Нижнего Новгорода, назовем ее Анной, шла по накатанной. Свой бизнес, связанный с перевозками. Небольшой, но стабильный. Любящий муж, с которым прожили много лет и родили двух ребятишек. Колясочник, но это не имело никакого значения. Надежный мужчина, добытчик – бизнес по большому счету его. А главное, любящий жену и детей. Казалось, никаких сюрпризов судьба уже не готовит. Может, именно от этого и стало грустно. По совету подруг она зарегистрировалась на сайте знакомств. Появились тайные ухажеры. А потом в ее жизнь (а точнее, мессенджер) постучался ОН – 30-летний бизнесмен Алексей Суровегин из Москвы. Умный, общительный и с превосходным чувством юмора, частый гость Нижнего Новгорода. У Анны словно крышу снесло.

– Он сказал мне, что мечтал о такой, как я, – вспоминает Анна. – Он успешный бизнесмен в Москве. У него квартиры, машины, золото, сейфы с деньгами.

Тайные отношения были похожи на сказку. Алексей на коленях клялся ей в вечной любви. За два года страсти у Анны от него родилась дочь. Но муж ничего не подозревал, с ним ведь Анна не развелась – крутилась на два фронта. А потом настал момент, когда Алексею понадобилась помощь: возникли проблемы с бизнесом. Он попросил денег взаймы – на торговый центр в Балашихе, на зарплату сотрудникам, на стройматериалы. Божился, что, как только продаст ТЦ, сразу вернет любимой все до копейки. Влюбленная женщина за короткий срок отдала ухажеру все накопления, затем принялась брать кредиты на фирму мужа. В бездонные карманы любовника перетекло почти семь миллионов рублей. После этого он пропал.

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ТУРЦИИ

Через пару недель она получила от него видеообращение из Турции.

– Я тебе должен семь миллионов, и у нас с тобой вроде какие-то отношения. Хочу сказать по-серьезному: деньги, которые ты мне дала, верну, просто вопрос времени, – утверждал Алексей заплетающимся языком. Сам навеселе, позади гремит музыка.

Анна в шоке поспешила поговорить с родителями Алексея, с которыми он ее познакомил. А ей в ответ: «Чего ты хотела? У него таких, как ты, много. И дети есть. И поездку в Турцию ему оплатила одна из пассий».

Анна устроила ему телефонный скандал и услышала признание: «Да, обманывал». Чтобы восстановить если не разбитое сердце, так хоть потрепанный кошелек, Анна наняла адвоката и пошла в полицию. Юристу Максиму Сурову удалось найти еще как минимум пять жертв афериста. Суд постановил: взыскать с альфонса в пользу Анны 6 миллионов 22 тысячи рублей. Сам возлюбленный на заседание не явился.

СПАСТИ ЛЮБОВНИКА

Неожиданно спустя полгода адвокату Анны позвонили из Барнаула, где обольститель нашел себе новую возлюбленную с деньгами.

– Он общается со своими жертвами полгода-год. Говорит им, что есть бизнес в Москве, раз в три месяца по курортам катается и сейчас якобы занимается развитием торговых центров, – рассказывает юрист Максим Суров.

За полгода жизни на Алтае сердцеед «заработал» еще три миллиона рублей. Однако прокололся – стащил золото в квартире одной из своих дам, а та написала заявление по факту кражи. Завели уголовное дело. И через четыре месяца он вспомнил про пассию из Нижнего Новгорода.

Куда делись гнев и обида? Анна растаяла от его «люблю», прихватила двух младших детей и примчалась в Барнаул спасать любовника. (Старший, 19-летний, уже живет самостоятельно и после всей этой истории перестал общаться с матерью.) Но перед этим забрала заявление из полиции, мол, никаких претензий не имею. Даже другого адвоката наняла, чтобы вытащил его. Алексею присудили за кражу золота три года условно, после чего пара скрылась в неизвестном направлении. Знали, что барнаульская прокуратура будет оспаривать слишком мягкий приговор. Так оно и вышло – апелляционный суд приговорил альфонса к двум годам строгого режима.

На апелляции его не было, через адвоката передал, чтобы рассмотрели без его участия. Если добровольно не явится в полицию, его объявят в федеральный розыск.

Любвеобильный альфонс сейчас скрывается в Москве, пишет угрозы адвокату, защищающему его жертв, требует прекратить дело. Так что, женщины, запомните это лицо.

ПОУЧИТЕЛЬНО

Приговор серийным альфонсам

В России только в 2022 году вынесли несколько приговоров серийным альфонсам. «Профессия» у них творческая, поэтому истории одна другой интереснее.

Москвичка, юрист Екатерина, одна растила 4-летнего ребенка, жила с родителями. И ради ухажера-узбека заложила свою московкую квартиру банку. Нодиржон Рахманов представлялся обеспеченным бизнесменом-дагестанцем. Доверчивая Екатерина отдала ему 4,5 миллиона рублей. Интернет-жениха приговорили к пяти годам.

29-летний альфонс из Волжска обманул 30 женщин, «заработал» на них два миллиона рублей и бонусом – шесть лет колонии строгого режима.

28-летний пермяк Максим Носков находил девушек на сайтах знакомств, представлялся помощником прокурора, влюблял в себя, а потом обирал жертв до нитки и пропадал. В ход шли истории о смертельно больном сыне, проблемах с бизнесом, умершей матери. Девушки отдавали деньги, брали для него кредиты. В декабре 2022 года Носкова приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима с возмещением ущерба пострадавшим, а это около трех миллионов рублей.