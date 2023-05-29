Пожарные спасли ребенка из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде пожарные спасли ребенка и эвакуировали 10 человек во время пожара в многоэтажке на улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как стало известно, пожар случился на седьмом этаже жилого дома. Судя по фото, очаг возгорания находился на кухне. Общая площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, однако шума ЧП наделало немало. Всего в тушении пожара принимали участие 32 человека и восемь пожарных машин. К счастью, жертв удалось избежать. Также обошлось и без пострадавших.

Напомним, за последнее время это уже не первый серьезный пожар в Нижнем Новгороде. Ранее мы писали, что на улице Федосеенко горела мебельная фабрика. Тогда площадь пожара составила 50 квадратных метров.