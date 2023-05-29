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Общество29 мая 2023 7:44

Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе

Строительство начнется уже этим летом
Источник:kp.ru
Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе.

Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе.

Уже этим летом в границах улиц Архангельской, Гороховецкой и Таллиннской начнется строительство 14-ти этажного жилого дома комфорт-класса на 83 квартиры. Площадь каждой от 33 до 54 квадратных метров, сообщает ГК Каскад.

Жилой фонд Сортировки представлен преимущественно домами советской застройки, которые давно устарели технически и морально. Новостройка поможет решить жилищный вопрос или улучшить условия проживания жителей Канавинского района

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