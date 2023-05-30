«Запах канализации ужасный»: Полиция начала проверку из-за слива нечистот в реку Узола в Нижегородской области

Минэкологии Нижегородской области проведет отбор проб воды. Фото: Зоопатруль Н.Н. (https://vk.com/public212347388).

Неприятное зрелище вот уже целый год наблюдают жители поселка Коверино в Нижегородской области – мутные потоки загрязняют реку Узола, которая затем впадает в Волгу. Как оказалось, слив нечистот в водоем идет из очистных сооружений.

– Очистные плохо работают. Вся эта грязь идёт в реку, – рассказала волонтёр Лара Саплина. – Запах канализации ужасный.

С места событий также сняли видео. На кадрах видно, как в реку по трубе стекает мутная вода, а если её набрать в бутылку, то она и вовсе выглядит чёрной. Нечистоты не только отравляют реку, но и испускают зловоние. Увидев такую «картину», волонтёры вызвали на место полицейских и составили заявление, зафиксировав несанкционированный сброс нечистот.

Полиция проводит проверку. Фото: Зоопатруль Н.Н. (https://vk.com/public212347388).

– В настоящее время проводится проверка, результаты которой будут переданы по подведомственности, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также выяснилось, что эксплуатацией очистных сооружений, загрязняющих реку, занимается МП «ЖКХ «Ковернино». Руководство организации систематически привлекается к административной ответственности из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод в Узолу. Так, в прошлом году вред, причиненный окружающей среде и водным биологическим ресурсам, превысил 1 миллион 201 тысячу 708 рублей. Районный суд обязал организацию возместить ущерб. Теперь в этом деле вновь предстоит разбираться специалистам.

– По данному факту будет проведен отбор проб воды в реку Узола и на основании полученных результатов будет принято соответствующее решение, – сообщили «Комсомолке» в министерстве экологии Нижегородской области.