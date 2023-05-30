Горожане и гости города смогут насладиться выступлениями выдающихся артистов. Источник: АНО «Центр 800».

Пятый международный фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в пакгаузах в Нижнем Новгороде с 2 по 11 июня. Горожане и гости города смогут насладиться выступлениями выдающихся артистов: оперных вокалистов, солистов-инструменталистов и дирижеров мирового уровня. Поэтому с уверенностью можно сказать, что первые дни лета будут наполнены яркими впечатлениями и теплыми воспоминаниями.

– На концертах сейчас много новых лиц. Да, они хлопают между частями симфоний, да, это может быть не очень комфортно для дирижёра, но мы понимаем, что пришла новая публика. Со временем они узнают, что принято, а что нет. Мне важно, чтобы слушатели уходили неравнодушными, – сказал художественный руководитель Нижегородского оперного театра и инициатор фестиваля Алексей Трифонов. – Человеку может резко не понравиться определенная музыка. Ничего страшного, отрицательный опыт – это тоже опыт, самое главное, чтобы эти концерты, музыка никакого не оставляли равнодушными. Искренний интерес – самое важное, что необходимо посетителю концерта. Дальше человек должен просто открыть своё сердце и эмоции, принять музыку.

Завершат фестиваль концерты оркестра La Voce Strumentale. Источник: АНО «Центр 800».

На сцену в концертном зале, открывшемся в одном из пакгаузов, поднимутся актер Вениамин Смехов, заслуженная артистка РФ сопрано Надежда Павлова, дирижёр Александр Рудин, пианисты Алексей Гориболь, Рис Консессао, главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский, оркестр La Voce Strumentale и солисты нижегородской оперы: Наталия Ляскова, Диляра Идрисова, Сергей Годин, Константин Сучков и многие другие.

Открытие фестиваля состоится 2 июня в 19:00. В этот вечер гости фестиваля смогут насладиться барочной музыкой. В зале прозвучат арии из опер и ораторий, инструментальные концерты, написанные выдающимися композиторами XVII-XVIII веков. Исполнять музыку будет оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского.

– Приятно, что фестиваль будет открываться концертом барочной музыки. Это значит, что Нижний Новгород начал занимать особое место в популяризации старинной музыки. Думаю, что это очень престижно и значимо для города, – поделилась солистка Нижегородского театра оперы и балета Яна Дьякова.

На 3 и 4 июня запланирован показ уникального медиаспектакля «История солдата» Стравинского. В роли чтеца перед ценителями современного театрального искусства предстанет Вениамин Смехов. Прозвучат также произведения французских композиторов того же времени, когда Стравинский писал своё произведение.

А вот 7 июня нижегородцы смогут послушать музыку в исполнении индийского пианиста Рио Консессао. Он будет исполнять произведения эпохи романтизма от таких композиторов, как Бетховен, Шуберт и Мендельсон.

Открытие фестиваля состоится 2 июня в 19:00. Источник: АНО «Центр 800».

В концертном пакгаузе 8 июня пройдет концерт неаполитанских песен «Солнце Неаполя».

– Традиция исполнения неаполитанской песни в России и любовь к ней – она повсеместна. Хотелось поделиться солнцем, теплотой, – подчеркнула управляющая оперной труппой Нижегородского театра оперы и балета Медея Ясониди. – В этих песнях не слово важно, а эмоции.

А 9 июня состоится концерт Надежды Павловой и Алексея Гориболя. Программа будет представлена произведениями трёх композиторов, каждый из которых рождался на год позже другого. Речь идет о Рахманинове, Равеле, Шенберге.

– Приглашаем публику, событие будет крутое и классное, всех ждём! – рассказал солист Нижегородского театра оперы и балета Гарри Агаджанян.

Завершится фестиваль искусств «Стрелка» грандиозными концертами оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского. Заключительные концерты пройдут вечером 10 и 11 июня. Артисты исполнят «Шехеразаду» Мориса Равеля, «Блудного сына» и «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси.

КОНКРЕТНО:

2 июня 19:00 – открытие фестиваля. Оперный концерт «Барокко-Гала».

3 июня 18:00 – «История солдата», И. Стравинский.

4 июня 16:00 – концерт оркестра «Musica Viva» под управлением народного артиста РФ Александра Рудина.

4 июня 20:00 – «История солдата», И. Стравинский.

7 июня 19:00 – фортепианный концерт Риса Консессао (фортепиано, Индия).

8 июня 19:00 – концерт неаполитанских песен «Солнце Неаполя».

9 июня 19:00 – концерт заслуженных артистов России Надежды Павловой (сопрано) и Алексея Гориболя (фортепиано).

10 июня 18:00 – концерт оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.

11 июня 18:00 – концерт оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.