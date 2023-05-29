Погода в Нижнем Новгороде с 29 мая по 2 июня: потепление до +25 и дожди

В среду днем ожидается дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летнее тепло и пасмурные дождливые дни ожидают нижегородцев на этой рабочей неделе. По информации онлайн-сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в ближайшие дни может доходить до +25. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде в период с 29 мая по 2 июня.

Так, в понедельник, 29 мая, осадков не ожидается. Днем будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от +18 до +21. К вечеру в небе прояснится, а ночью похолодает до +10...+14. Ветер переменчивый со скоростью до 4,5 метров в секунду.

30 мая с самого утра до +20 и практически без облаков. В дневные часы от +19 до +21 градусов. Вечером пасмурно, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха при этом составит +13...+14 градусов. В течение дня ветер едва ощутимый, до 2,7 метров в секунду.

Утро среды будет пасмурным, воздух прогреется от +13 до +18 градусов. Днем начнется дождь, а термометры покажут +17...+19 градусов. К вечеру дождь прекратится, облаков станет меньше, вероятно похолодание до +13. Ночью еще холоднее — от + 9 до +12, осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный до 3,6 метров в секунду.

Первый день лета порадует нижегородцев теплой погодой без осадков. Уже в утренние часы воздух прогреется до + 18, а днем и вечером еще теплее — до +22. Ночью все так же без осадков, температура воздуха +14...+16 градусов. Ветер постепенно сменится на южный, его скорость составит до 3,5 метров в секунду.

Пятничный день порадует нижегородцев теплой и сухой погодой. В утренние часы до +22, а днем потеплеет до +25 градусов. В пору раскрывать зонты не от дождя, а от солнца. К слову, индекс ультрафиолетового излучения на этой неделе высокий, поэтому стоит запастись солнцезащитным кремом.

В ночные часы в город вернется прохлада, ожидается от +14 до +16 градусов. Ветер в течение дня переменчивый — до 3,7 метров в секунду.

В выходные ожидаются дожди, вероятно похолодание до +9.

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