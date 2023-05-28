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Общество28 мая 2023 9:03

Нижегородские врачи провели сложную операцию по удалению полипа из слезного мешка

Из-за полипа у пациентки полгода текли слезы
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские врачи провели сложную операцию по удалению полипа из слезного мешка

Нижегородские врачи провели сложную операцию по удалению полипа из слезного мешка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские врачи успешно провели операцию по удалению полипа из слезного мешка. Об этом сообщил ЛОР-хирург Григорий Белозеров в социальных сетях.

Как отмечается, длительное время у пациентки рос полип в слезном мешке. В следствие этого, у нижегородки текли слезы в течение полугода.

- Вместе с коллегами-офтальмологами победили очередной хронический дакриоциститит. Ахнули все, кто был у операционного стола, - делится Григорий Белозеров.

Напомним, ранее нижегородские нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге 19-летнему молодому человеку. Врачи из 39 больницы города Нижнего Новгорода сделали эндоскопическую операцию на головном мозге пациенту с гидроцефалией.

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