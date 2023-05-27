Проехал на «красный»: Три человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Водитель отечественного автомобиля влетел в три легковушки на перекресте в Нижнем Новгороде 27 мая. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на «красный»
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
По предварительным данным, авария произошла около 14.15 на перекрестке Нижневолжской набережной и улицы Широкой. Водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на «красный» и столкнулся с тремя автомобилями. От удара пострадали три человека.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали о другом массовом ДТП. Минивэн и три легковушки столкнулись на 347 километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород 2 апреля. В аварии пострадали три человека, среди которых ребенок.
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