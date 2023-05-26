Кафе загорелось в ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде 26 мая. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В торгово-развлекательном центре «Небо» в Нижнем Новгороде утром 26 мая вновь сработала пожарная сигнализация – на этот раз действительно по причине возгорания. Пожар вспыхнул в одном из кафе, расположенных на пятом этаже здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сигнализация сработала в 7.45, посетителей в это время еще не было, поэтому эвакуация не потребовалась. Огонь потушили до приезда пожарных подразделений, - рассказали в ведомстве.

Что именно загорелось в заведении общепита, не уточняется, однако пожар смогли потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Причина инцидента выясняется.

Стоит отметить, что эвакуации в ТЦ «Небо» - явление не редкое. Зачастую пожарная сигнализация срабатывает по ложным причинам, но иногда и по вполне себе реальным. Так, в марте этого года торговый центр пришлось эвакуировать из-за загоревшейся урны.