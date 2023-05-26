Ночью вытащил из банка царские монеты, цепи и карманные часы: Расхитителю сокровищ экс-мэра Нижнего Новгорода Карнилина дали пять лет колонии

Суд состоялся 24 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь уже бывший охранник одного из банков на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода признан виновным в краже. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского областного суда, приговор Алексею К. был вынесен 24 мая.

- Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, суд удовлетворил иск банка и подсудимого обязали возместить свыше 17,3 млн рублей.

Нашумевший инцидент произошел 10 лет назад. Под покровом ночи злоумышленник вскрыл несколько банковских ячеек и похитил ценности на 16 млн рублей. Он знал тонкости работы банка, поэтому с задачей справился легко. Основным пострадавшим от его действий оказался экс-мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин. Во вскрытых ячейках хранились принадлежащие ему царские золотые монеты, золотые наручные часы и цепи. Сумма ущерба, причиненного конкретно Ивану Николаевичу, составила 11,7 миллионов рублей.

Преступник успел скрыться. Его искали годами, но безрезультатно. Установить местоположение Алексея удалось лишь в 2022 году, он скрывался в Астраханской области. Подозреваемого задержали и доставили в столицу Приволжья. Ему было предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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