Парк 800-летия Нижнего Новгорода и Ярмарочную площадь включили в топ-100 издания «Проект Россия»

Парк 800-летия Нижнего Новгорода и Ярмарочную площадь включили в топ-100 «Проект Россия». Фото: ИРГСНО

Парк 800-летия Нижнего Новгорода и Ярморочная площадь попали в сотню лучших общественных пространств по версии издания «Проект Россия». Об том в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, парк 800-летия на набережной Федоровского был благоустроен по концепции Института развития городской среды Нижегородской области в 2021 году. Рельефный парк связывает нижнюю и верхнюю части города с помощью сети благоустроенных террас. Вечером включается динамическое освещение в цветах солнца на закате.

-Также в топ попала Ярмарочная площадь, благоустроенная в рамках программы Среда 800 по концепции бюро «Megabudka», куратором которой выступала команда ИРГСНО, - отметил Глеб Никитин.

Ярморочная площадь собрала арт-объекты из истории Нижегородской ярмарки и Нижнего Новгорода.

-Поздравляем всех причастных! – добавил губернатор Нижегородской области.