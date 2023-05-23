Громко сигналил и врезался в машины: Полицейские задержали пьяного водителя в Нижнем Новгороде

На 33-летнего нижегородца составили протоколы об административных правонарушениях Фото: Мария ЛЕНЦ

В прошедшее воскресенье спокойствие жителей микрорайона Бурнаковский в Нижнем Новгороде нарушил громкий повторяющийся сигнал автомобиля. Так, привлек внимание граждан пьяный водитель, который разъезжал по микрорайону, врезаясь в припаркованные автомобили. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

– 21 мая 2023 года через единую диспетчерскую службу поступило сообщение от жителей микрорайона «Бурнаковский» о том, что по дворам передвигается автомобиль «Хендай», водитель которого, возможно, находится в алкогольном опьянении, – подчеркнули в ведомстве.

Когда сотрудники ДПС прибыли на место, то увидели автомобиль, который, двигался задним ходом, а потом наехал на три стоящих машины. Когда водитель автомобиля «Хендай» заметил полицейских, он решил скрыться. Прятался мужчина в подъезде дома по улице Бурнаковской. А после, во время задержания, он пытался сопротивляться. Но правоохранители пресекли его действия и доставили мужчину в отделение полиции.

На 33-летнего нижегородца составили протоколы об административных правонарушениях по статьям: «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и «управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В полиции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено лишение права управления на срок до двух лет и штраф в сумме 30 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что 41-летний житель Хабаровска прошелся по дворам города Кстово и расколотил сразу несколько машин.

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