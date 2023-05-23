Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняла участие в забеге «Беги, герой!»

21 мая команда ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100 % дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») традиционно приняла участие в благотворительном забеге «Беги, герой!».

56 работников и ветеранов кстовского нефтеперерабатывающего предприятия распределились на дистанциях 5, 10 и 21 километр. На старт основного забега заводчане выходят седьмой год. В этот раз в команде были новички и те, кто участвует в марафоне ежегодно.

Компания «ЛУКОЙЛ» активно поддерживает участие работников в городских, региональных и федеральных спортивных соревнованиях. Продвижение идеи ценности собственного здоровья и личной ответственности за него лежит в основе корпоративных спортивных программ и мероприятий: спартакиад, региональных и областных соревнований и турниров, туристических слетов. Популяризация здорового образа жизни – одна из корпоративных ценностей Компании «ЛУКОЙЛ».

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»