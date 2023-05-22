Потепление до +26 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

По-летнему жаркая погода возвращается в Нижний Новгород после кратковременного похолодания минувших выходных. В ближайшие дни ожидается +26 градусов, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В понедельник, вторник и среду будет пасмурно, но без осадков, и очень тепло: термометры покажут +23….+26 градусов. Достаточно комфортно будет и в ночные часы: 15-16 градусов тепла будут способствовать лучшему прогреву почвы, а значит, высаженная в грунт рассада будет чувствовать себя прекрасно и радовать садоводов.

Начиная с четверга в небе появится солнце, которое иногда все-таки будет прятаться в облаках. Температура воздуха составит +24…+25 градусов днем и +17 – ночью.

В пятницу и воскресенье возможен кратковременный дождь, однако он не принесет серьезного похолодания: столбики термометров не опустятся ниже отметки +22 градуса.