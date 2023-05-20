Троллейбус наехал на подростка в Дзержинске Фото: Виктор Гусейнов

В результате ДТП троллейбус наехал на подростка в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 20 мая по адресу город Дзержинск, улица Гайдара, 61. 60-летний водитель автобуса наехал на 15-летнего пешехода, который стоял на остановке. В результате происшествия подростка доставили в больницу скорой медицинской помощи города Дзержинска.

Напомним, ранее автомобиль марки «Хендай» сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде 19 мая. Происшествие случилось у парка имени 1 Мая. На участке дороги, который расположен на улице Октябрьской Революции, нередко случаются ДТП с участием детей-пешеходов. Ведомство сообщили, что девочка получила телесные повреждения, была осмотрена на месте и отпущена