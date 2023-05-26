У Мининского университета самое большое количество побед в олимпиаде “Я – профессионал”

Итоги одного из флагманских проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей” – шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов “Я – профессионал” подведены. В шестом сезоне 3938 участника стали дипломантами олимпиады и 62 из них представляют вузы Нижегородской области. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Студентам российских вузов была дана возможность проверить себя сразу в нескольких направлениях – от филологии до робототехники и от лечебного дела до инноватики. Всего состязались в 73 направлениях. Олимпиада проходила в два этапа: отборочном и заключительном. Организаторы отмечают, что по сравнению с прошлым сезоном количество участников нынешнего заключительного этапа выросло с 16 917 до 18 508. Золотые медали получили 145 участников, серебряные – 181, бронзовые – 242. Также определились 1264 победителя и 2106 призеров. Неугасающий интерес студентов к участию в олимпиаде – лучший показатель востребованности проекта.

Руководитель олимпиады “Я – профессионал” Валерия Касамара отметила, что Нижегородская область вошла в топ-10 лидеров по количеству дипломантов. Больше всего побед у Мининского университета, который к тому же является организатором олимпиады по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)”.

“В 6 сезоне олимпиады наши студенты показали высокие результаты: у нас сразу 16 дипломантов по разным направлениям! В дошкольном образовании у нас сразу и золото, и серебро. Также в Год педагога и наставника самое большое количество участников со всей России было именно от Мининского университета. Безусловно, это говорит о высоком потенциале студентов и их стремлении стать настоящими профессионалами своего дела”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Дипломантов поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

“Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Нижегородской области по числу дипломантов лидируют Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (16 дипломантов), Нижегородский филиал «Высшая школа экономики» (12), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (11), Приволжский исследовательский медицинский университет (5), филиал «Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова» в г. Сарове (5). Дорогие дипломанты, поздравляю вас с окончанием сезона! Вы продемонстрировали отличную подготовку и глубокие знания. Впереди вас ждет насыщенная программа: стажировки, образовательные форумы и школы, а некоторых выпускников – поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов”, – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Агафонов.

Нижегородский педагогический университет является организатором олимпиады по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)

Далее участников олимпиады ждет сезон стажировок. С 1 января 2023 г. работает карьерный портал олимпиады, а карьерный сезон стартует с 1 июня, но уже сейчас участникам олимпиады доступно более 350 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, Банк ВТБ, Госкорпорация “Росатом”, “Газпромбанк” (Акционерное общество), ОАО “Российские железные дороги” и других. Обновленный карьерный портал расширит свои возможности: с этого сезона вакансии будут доступны дипломантам всех сезонов, а также участникам заключительного этапа V и VI сезонов, которые показали ненулевой результат.

Дипломанты “Я – профессионал” получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Напомним, олимпиада “Я – профессионал” президентской платформы “Россия – страна возможностей” реализуется в рамках национального проекта “Образование” федерального проекта “Социальные лифты для каждого”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина