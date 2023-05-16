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Происшествия16 мая 2023 13:40

Отрезали палец и сломали рёбра: Четверо пьяных нижегородцев набросились на таксиста после аварии с лосем

Пьяные нижегородцы сломали ребра и отрезали палец таксисту после ДТП с лосем
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Нападавших ищут.

Нападавших ищут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дикий случай произошел в Нижегородской области, где четверо пьяных пассажиров жестоко избили и покалечили таксиста из-за ДТП с лосем. Мужчине с трудом удалось сбежать и обратиться за помощью. Таксиста госпитализировали с множественными травмами – у него оказались сломаны рёбра и отрезан мизинец на левой руке.

Как оказалось, пострадавший по профессии слесарь, но вечерами подрабатывает частным извозом и в тот злополучный день он получил от знакомого интересное деловое предложение. Мужчина получил крупный заказ, необходимо было отвезти ребят от Мулино до Дзержинска.

– Четверо пассажиров, хоть и были подшофе, но не вызвали у таксиста подозрений. Поездка тоже проходила спокойно. Останавливались у придорожных кафе лишь для пополнения запасов спиртного, – сообщают в телеграм-канале «112».

Роковым моментом того вечера стало внезапное появление лося прямо на дороге. Животное выскочило перед машиной, а водитель не успел затормозить. После этого пассажиры будто взбесились и набросились на таксиста, завезя его в лес. Они не только избили мужчину, но и отобрали у него телефон и имевшиеся при себе деньги.

– Эксперты тщательно осмотрели машину, сняли отпечатки пальцев и задержали одного из нападавших. Он уже дал признательные показания. Остальных нападавших ищут, – пишут в в телеграм-канале «112».

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ