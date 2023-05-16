До этого воровал дорогие авто: Нижегородец украл смартфоны и девайсы почти на 3,5 миллиона рублей

Сейчас мужчина заключен под стражу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ограбление магазина с техникой почти на 3,5 миллиона рублей раскрыли в Нижнем Новгороде. В ночь на 26 апреля мужчина в балаклаве, вооружившись молотком, высадил окно в торговую точку, залез внутрь и обчистил почти все витрины со смартфонами и девайсами. Украденную технику он спрятал в спортивную сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Разбитое окно. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Заявление о краже товара поступило в отдел полиции №5 от владельца магазина техники. Сумма ущерба составила 3 миллиона 450 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пустые витрины. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сразу после этого было возбуждено уголовное дело. Оперативники приступили к поискам злоумышленника. Найти воришку не составило большого труда, ведь он выбрал своей целью точку по продаже мобильных телефонов и различных гаджетов прямо в центре города, где каждая улица оснащена камерами видеонаблюдения.

Все украденные девайсы были найдены у подозреваемого дома. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Нижнего Новгорода, ранее судимый за кражи дорогостоящих автомобилей, – подчеркнули в ведомстве.

Мужчина признался, что к «делу» он готовился основательно: изучал расположение камер, планировал пути отхода, а технику планировал продавать в Москве. Все украденные девайсы были найдены у подозреваемого дома в целости и сохранности.

Гаджеты. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Мужчина признался в содеянном, – уточнили в МВД. – Сейчас он заключен под стражу.

По закону за такое преступление грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.