Сказочные дворцы и поэтические парки: Какие старинные усадьбы можно увидеть в Приволжье

Какие старинные усадьбы можно увидеть в Приволжье. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Весна – это идеальное время не только для загородных прогулок, но и для посещения старинных дворянских усадеб. Утопающие в зелени парков и овеянные легендами, они являются прекрасным вариантом для тура выходного дня. К счастью, в Приволжье таких достопримечательностей не один десяток. Мы выбрали самые известные среди них.

Пушкинское «Болдино»

В Нижегородской области, пожалуй, самой известной усадьбой является музей-заповедник «Болдино». И хотя имение это совсем крохотное на фоне других усадеб, да и расположено на самом краю области, зато здесь творил сам Пушкин. Именно здесь были написаны самые известные его произведения – от «Евгения Онегина» до многочисленных сказок, от «Повестей Белкина» до «Маленьких трагедий». До наших дней в имении сохранился господский дом, дворовые постройки, прекрасный парк и церковь Успения Божией Матери, построенная еще дедом поэта. Чтобы обойти все эти угодья, обычно требуется почти целый день. Ну, а вдоволь нагулявшись в Болдине, можно отправиться в соседнюю Львовку – имение, принадлежавшее сыну поэта. Здесь воссозданы интерьеры по страницам «Повестей Белкина», действие которых разворачивается в атмосфере провинциальных дворянских усадеб. Среди них «Барышня-крестьянка», «Метель», «Выстрел» и другие.

Замок Шереметева

Дворцово-парковый ансамбль в поселке Юрино (Марий Эл) по праву считается одним из самых помпезных и величественных в Приволжье. Построенный в конце XIX века в стиле поздней неоготике он сразу затмил все остальные скромные дворянские усадьбы. До наших дней большинство внутренних интерьеров замка не сохранилось. Лишь несколько комнат все еще открыты для туристов – «Восточный кабинет», «Картинная галерея», «Дубовая комната», «Скобелевский зал» и другие. Однако, пожалуй, главным достоинством имения можно считать пейзажный парк с прудами, площадь которого превышает 60 га. Это идеальное место для весенних прогулок и фотосессий.

Усадьба Сведомских

Одним из главных украшений Пермского края является усадьба художников Сведомских. Именно здесь были созданы многие шедевры братьев Александра и Павла, позднее выставленные в Третьяковской галерее. Вместе с Васнецовым и Врубелем братья расписывали Владимирский собор в Киеве. А в своем родовом имении они традиционно проводили летние каникулы. К слову, возродить усадьбу удалось благодаря частным инициативам. Сейчас здесь открыт первый в Пермском крае частный музей, посвященный жизни художников. Туристы могут посетить отреставрированный господский дом и прогуляться по живописному парку, отразившемуся на многих полотнах Сведомских.

Лермонтовские «Тарханы»

В Пензенской области находился имение бабушки Михаила Лермонтова «Тарханы», где он провел почти половину своей жизни. Чтобы оценить все достоинства этой усадьбы и осмотреть все достопримечательности, одного дня точно будет мало. Общая площадь имения составляет свыше 150 га. Господский дом, мельницы, конюшни, хозяйственные постройки и целых три храма – вот лишь малая часть музейной экспозиции. И это не считая живописного парка с прудами, беседками, садами и мостиками. И все это буквально пропитано лермонтовской лирикой и образами. Одним словом, весенняя прогулка по здешним местам точно запомнится на всю жизнь.