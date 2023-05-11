«Даже не извинились перед семьей»: Суд отказался признать самообороной убийство 12-летнего нижегородца, совершенное сверстником

Суд отклонил апелляцию по делу об убийстве 12-летнего мальчика в Нижнем Новгороде.

Суд отклонил апелляцию по делу в отношении 13-летнего подростка, который жестоко убил сверстника в Нижнем Новгороде. Напомним, резонансное убийство было совершено вечером 6 июня 2022 года в подъезде одного из домов на улице Куйбышева. 13-летний мальчик нанес 32 ножевых ранений своему знакомому, с которым раньше учился в одной школе. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

Очередное заседание по этому делу состоялось 11 мая в Нижегородском областном суде. Адвокат Юлия Васильева, представляющая интересы семьи погибшего мальчика, сообщила «КП-Нижний Новгород», что родители нападавшего подростка потребовали признать его действия самообороной, однако их жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение суда первой инстанции, то есть Московского районного суда, также оставлено без изменения.

- Сторона семьи нападавшего подростка сегодня пояснила, что дело прекратили за отсутствием состава преступления, но никто не разобрался с мотивами. И вообще, его действия должны признать самообороной. То есть не потому, что он не достиг возраста подлежащего уголовной ответственности, а потому что он не виноват. Никаких доказательств у них не было. Только слова, что мать вспомнила, как отец пытался урегулировать конфликт между мальчиками, а мать погибшего ребенка не позволяла его решить, - рассказала она.

По словам Васильевой, родителей погибшего ребенка сегодня не было в суде — им сложно все это ворошить. При этом родители второго мальчика активно продолжают настаивать на его невиновности и даже не извинились перед семьей погибшего. В связи с этим было принято решение о взыскании морального вреда.

- Мы не могли подать иск о возмещении морального вреда, пока не была поставлена точка в вопросе прекращения уголовного дела. Приговора никакого нет, а прекращение уголовного дела было обжаловано и сегодня оно вступило в законную силу. Теперь я планирую взыскать с семьи нападавшего 3 миллиона рублей, - добавила собеседница.

По ее словам, суммы в таких случаях бывают и выше, но главное совсем не это, а чтобы родители, наконец, поняли, что их ребенок не оборонялся, а совершил общественно опасное деяние.

Сейчас виновник произошедшего находится в Казани. Его поместили в специальный интернат закрытого типа, где подросток останется до своего совершеннолетия.

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