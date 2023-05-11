Все в сад: в Нижнем Новгороде открылся фирменный салон садовой техники CAIMAN

В Нижнем Новгороде открылся фирменный салон садовой техники CAIMAN. ФОТО: пресс-службы CAIMAN

Теперь для нижегородских садоводов нет ничего невозможного: 22 апреля в ТРЦ «Мега» открылся салон профессиональной садовой техники CAIMAN. В ассортименте бренда каждый сможет найти необходимое для комфортной работы оборудование.

Для посадок: мотоблоки и культиваторы. В этих категориях представлено оборудование для разных условий и задач: от суперлегкого (всего 12 кг!) культиватора Supertiller MB 30C для работы на грядках, клумбах и цветниках до многофункционального мотоблока Atletico 340PD с дизельным двигателем Yanmar мощностью 10 л. с.

В ассортименте бренда каждый сможет найти необходимое для комфортной работы оборудование.

Для обработки от вредителей и болезней: ручные, аккумуляторные и бензиновые опрыскиватели. В зависимости от количества и размера растений в саду можно подобрать удобный инструмент. Для теплиц достаточно ручного опрыскивателя, а владельцам собственных вишневых садов упростит и ускорит работу мощный аккумуляторный или бензиновый опрыскиватель.

Для владельцев газона: газонокосилки, роботы, аэраторы и газонокосильные машины. Ассортимент в этой категории максимально разнообразный. Тут и мульчирующие газонокосилки, и с травосборником, и с боковым выбросом и даже 3 в 1. Газонокосильные машины для максимально комфортной работы на больших площадях и роботы, которые все сделают сами (кроме настройки!).

Техника CAIMAN служит по 10-15 лет.

Это лишь малая часть представленных в салоне категорий! Познакомиться с полным ассортиментом можно на официальном сайте caiman.ru

Техника CAIMAN служит по 10-15 лет. Бренд подтверждает уверенность в своем оборудовании гарантией 5 лет на непрофессиональное использование. CAIMAN ставит перед собой цель сделать процесс выбора, покупки и эксплуатации техники максимально комфортным. Бренд предлагает такие услуги, как тест-драйв, предпродажная подготовка, клиентская поддержка и мобильный сервис.

Фирменный салон профессиональной садово-парковой техники CAIMAN принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 и находится в ТРЦ «Мега».

Фото пресс-службы CAIMAN

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