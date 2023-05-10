Двое пенсионеров сгорели заживо: Стали известны подробности страшного пожара в многоэтажке в Мулино

Уголовное дело возбуждено после пожара в многоквартирном доме в Мулино. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после страшного пожара в многоквартирном доме в Мулино. Напомним, 9 мая здесь загорелся жилой многоквартирный дом на улице Новой. В результате пожара два человека погибли. Еще девять пострадали, среди них двое детей.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило от очевидцев в 9:50 9 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару сразу был присвоен первый уровень сложности. По задымленным лестничным маршам было эвакуировано 22 человека, в том числе 5 детей. К сожалению, погибли двое жильцов одной из квартир - мужчина и женщина.

Очаг возгорания находился в одной из комнат. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- По версии следствия, 9 мая 2023 года около 10 часов утра в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома по улице Новая в поселке Мулино произошло возгорание, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - После ликвидации пожара были обнаружены тела 71-летнего мужчины и его 67-летней жены. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти потерпевших.

Причина пожара сейчас выясняется. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным следователей, очаг возгорания находился в одной из комнат. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в Мулине

Двое жильцов дома умерли до приезда скорой помощи (подробности)