Выступление Хора Турецкого и самая большая «Стена памяти»: как отметили День Победы 2023 в Нижнем Новгороде

Салют продолжался 10 минут. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Программа празднования Дня Победы 9 мая в Нижнем Новгороде была условно поделена на две части. Так, утром состоялся торжественный парад на площади Минина и Пожарского, а также прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле. В середине дня туристам предоставилось время чтобы лучше познакомиться с городом, а у самих нижегородцев появилась возможность отдохнуть дома за просмотром военных фильмов и подготовиться к вечерней развлекательной программе, которая обещала быть насыщенной.

В вечернее время на концертной площадке перед Нижегородским кремлем состоялось выступление «Хора Турецкого» и Soprano. Солисты хора исполнили песни военных лет, среди которых «Ленинградский горьковатый хлеб», «Песня итальянских партизан, «Бухенвальдский набат», «Нам нужна одна победа» и «Льется музыка».

Нижегородцам понравилось выступление "Хора Турецкого". Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

После их выступления на сцену поднялся глава региона Глеб Никитин и поздравил нижегородцев с Днем Победы.

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- День Победы – самый главный праздник для российского человека. Он был и будет таким всегда. Это самый пронзительный день. С одной стороны, мы осознаем масштаб трагедии, когда десятки миллионов людей отдали свои жизни за Победу. С другой стороны, восхищаемся масштабом их подвига и испытываем то же ликование в наши дни. Проживая снова истории ветеранов, истории, которые показаны в наших фильмах о Великой Отечественной войне, мы четко отделяем добро от зла, справедливость от несправедливости. И только через память сможем пронести это ощущение правды в будущее», - сказал губернатор.

Концертную программу продолжило театрализованное шоу Ильи Авербуха, одну из главных ролей в котором исполнила актриса Елизавета Арзамасова.

Вечером состоялось театрализованное шоу Ильи Авербуха. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Она исполнила песню Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик» и прочитала со сцены стихи Роберта Рождественского «Все начинается с любви».

Одну из главных ролей исполнила Елизавета Арзамасова. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Под занавес концертной программы «Хор Турецкого» и солисты Нижегородского театра оперы и балета исполнили композицию «День Победы» под звуки которой на стене Нижегородского кремля появилась лазерная проекция с изображением героев «Бессмертного полка».

- Эта инсталляция стала самой большой «Стеной памяти» в рамках одноименной всероссийской акции, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Кульминацией праздника стал красочный салют, который продолжался 10 минут.