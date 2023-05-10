«Солнечно и по-весеннему тепло»: Потепление до +22 придет в Нижний Новгород на этой неделе

Потепление до +22 градусов придет в Нижний Новгород к выходным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После холодов и заморозков в минувшие выходные в Нижний Новгород, наконец, придет тепло. Уже к этим выходным воздух прогреется до +22 градусов. Рассказываем, какой будет погода на этой неделе.

- 11 и 12 мая днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, - пообещали синоптики. – По ночам будет заметно прохладнее – не выше +7…+8 градусов. При этом дождей не ожидается. Два дня будет стоять сухая погода без осадков, с переменной облачностью.

Однако уже к выходным станет заметно теплее. Днем в субботу, 13 мая, воздух прогреется до +22 градусов. Весь день будет солнечно и тепло.

- Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов, - предупредили синоптики. – Из-за этого среднесуточная температура все равно будет оставаться довольно прохладной. Дождей в эти выходные не ожидается.

В воскресенье, 14 мая, станет немного прохладнее – днем не теплее +18 градусов. Сохранится все та же переменная облачность.