Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для поездок на майские праздники без раздумий. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com, входящие в цифровую экосистему МТС, проанализировали бронирования отелей по России в даты длинных майских выходных. Выяснилось, что 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников. В топе городов, где россияне бронировали отели в последний момент, и Столица закатов.

Чаще всего внезапно россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.

В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят 4 000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь, это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – в среднем 4 500 рублей за ночь.

- Нижний Новгород традиционно удивляет жителей и гостей города не только своими красотами, но и богатой событийной программой. Спланировать маршрут по городу и области туристам помогут наши бесплатные цифровые гиды. Так, в путеводителе, который доступен абонентам всех операторов, собрана информация об основных достопримечательностях региона, интересных блюдах местной кухни и рекомендации самих нижегородцев, а аудиогиды помогут взглянуть на привычные места под необычным углом, - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Методика

В исследовании учитывались бронирования, сделанные пользователями сервисов МТС Travel и Bronevik.com на период с 29 апреля по 9 мая 2023 года включительно. Бронирования в последний момент сделаны в период с 24 по 28 мая включительно.