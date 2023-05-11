Индекс борща в Нижнем Новгороде на май 2023: набор продуктов подорожал на 10 рублей за месяц

Из всего списка продуктов подешевел только картофель. Фото: Мария СОРОКИНА

Стоимость набора продуктов для приготовления борща в Нижнем Новгороде в мае составила 122 рубля 85 копеек. Это более чем на 10 рублей дороже, чем в апреле и 1 рубль 23 копейки дороже, чем в апреле. Таким образом, по этому показателю столица Приволжья опустилась на 8 строчку в рейтинге, составленном аналитиками ресурса индексборща.рф. Наш город в этом списке опередили Омск, Санкт-Петербург, Омск, Волгоград, Уфа, Новосибирск, Москва и Ростов-на-Дону. Труднее всех жителям Анадыря - кастрюля борща на семью из четырех человек обойдется местным хозяйкам в 520 рублей 42 копейки. К слову, средний показатель индекса борща по России составил 177 рублей 56 копеек.

За основу для исследования взят классический рецепт борща. Специалисты немного упростили его, убрав декоративные элементы и заменив говядину на более дешевое куриное мясо. Цены на каждый продукт рассчитывались отдельно исходя из того количества, которое необходимо для приготовления этого вкусного и сытного блюда.

Выяснилось, что в Нижнем Новгороде подорожали почти все продукты из супового набора, но заметнее других подскочили цены на куриное мясо — аж на 3,1 рубля. В тройке прибавивших в цене продуктов также оказались сметана и лук, которые стали дороже более чем на 2,6 рубля. При этом чеснок подорожал всего лишь на 1 копейку, а свекла на 13 копеек. Хлеб не изменился в цене, а картофель и вовсе подешевел на 35 копеек.

Отмечается, что данные по индексу борща ежемесячно предоставляются представителями сетевых супермаркетов в черте города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя стоимость продуктов из борщевого набора в Нижнем Новгороде, данные за май 2023 года:

- картофель (350г) - 9 рублей 80 копеек;

-капуста (200г) — 6 рублей 20 копеек;

- лук (80г) — 5 рублей 60 копеек;

- морковь (80г) — 2 рубля 56 копеек;

- свекла (130г) — 3 рубля 25 копеек;

- чеснок (6г) — 1 рубль 45 копеек;

- куриное мясо (500г) — 66 рублей;

- сметана (100г) — 22 рубля 66 копеек;

- хлеб (200г) — 5 рублей 33 копейки.