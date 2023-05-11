Убийцу многодетного отца из Новосибирска ищут в Нижегородской области

Подозреваемого не могут найти 5 месяцев. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Подозреваемого в убийстве 33-летнего Михаила Кравченко ищут в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирску.

Трагический случай произошел в Первомайском районе Новосибирской области 5 января 2023 года. Многодетный отец возвращался домой из командировки в поселке Чаны. На своей «Тойоте» Михаил почти доехал до дома, но по какой-то причине не свернул в нужный поворот, а поехал дальше. После этого связь с мужчиной оборвалась, домой он так и не приехал.

Мужчина приехал из командировки, но домой так и не вернулся. Фото: Бюро Находок Новосибирска / Моя Первомайка

На следующий день, 6 января, жена забила тревогу и объявила в розыск. Тело ее мужа нашли на следующий день внутри его же автомобиля с несколькими огнестрельными ранениями. «Тойтота» Михаила была припаркована в людном месте — на парковке перед магазином «Сигма». Судя по всему, мужчина находился в одном автомобиле со своим убийцей. Незадолго до своей гибели Михаил зачем-то на ходу выбросил телефон из окна автомобиля. Родственники уверены — в здравом уме бы ни за что так не поступил.

По маршруту следования Михаила и у того самого магазина, где была обнаружена его иномарка, установлены видеокамеры. Одна из них засняла попутчика Михаила. Однако спустя 5 месяцев предполагаемого убийцу никто не смог найти и опознать. За это время злоумышленник вполне мог покинуть пределы Новосибирской области и скрываться в любом другом регионе страны. Именно поэтому стражи порядка обращаются к нижегородцам с просьбой помочь в поисках подозреваемого.

- Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, изображённого на фото и видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-28-39, 8 (383) 232-28-38, 89139482281, 89139210405. Конфиденциальность гарантируется, - говорится в сообщении.

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