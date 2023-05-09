Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде 9 мая.
Фото: Мария СОРОКИНА
Торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Нижнем Новгороде 9 мая. В праздничный день на главной городской площади выстроились парадные колонны. За час-полтора до начала праздничных мероприятий к месту событий стали подтягиваться зрители. Нижегородцы и гости города заложили на дорогу побольше времени и не прогадали. Путь по пешеходной улице Большой Покровской оказался перекрыт. Волонтеры терпеливо объясняли, как проще и быстрее пройти на парад.
На входе со стороны улицы Алексеевской стоят павильоны, всех желающих пройти на площадь тщательно проверяют. Зажигалки, лекарства и прочие запрещенные предметы не позволяют проносить в зону проведения массовых мероприятий.
На входе со стороны улицы Алексеевской всех тщательно проверяют.
Фото: Мария СОРОКИНА
В 10:00 начался Парад Победы. К тому моменту на трибунах собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители регионального правительства и почетные гости мероприятия. Под звуки бессмертной военно-патриотической композиции «Священная война» по площади пронесли флаг России и Знамя Победы.
По главной городской площади пронесли флаг России и Знамя Победы.
Фото: Мария СОРОКИНА
Следом стартовал объезд парадных расчетов. По традиции на площадь выехали две «Волги» (ГАЗ 3102) и принимающий парад по очереди поздравил каждую колонну с Днем Победы.
Через четверть часа после начала парада состоялось прямое включение из Москвы - прозвучало поздравление президента России Владимира Путина, а затем была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. В 10:25 стартовал торжественный марш.
В 10:25 стартовал парадный марш.
Фото: Мария СОРОКИНА
Один за другим прошли парадные расчеты, среди которых были представители 96-й отдельной бригады разведки, академии МВД, МЧС, Росгвардии, Нижегородского кадетского корпуса, Юнармии и многие другие.
Участники парада маршировали в исторической форме.
Фото: Мария СОРОКИНА
Неожиданностью стало появление кавалерии. Впервые в истории города в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица вольная», а еще по площади Минина и Пожарского в этот день промаршировали кадеты Минского суворовского военного училища.
Впервые в истории города в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица вольная».
Фото: Мария СОРОКИНА
Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, который в военные годы стал настоящей сенсацией.
Легендарный танк Т-34 возглавил колонну техники на площади Минина и Пожарского.
Фото: Мария СОРОКИНА
За ним проследовали «полуторки», «Катюши» и прочая техника военных времен. Она постепенно сменилась более современной, среди которых были боевая машина Т-80, бронетранспортеры арзамасского производства, комплексы «Искандер», арзамасские «Спартаки» - многие из них нижегородцы впервые увидели на параде.
Впервые в нижегородском параде принял участие комплекс "Искандер".
Фото: Мария СОРОКИНА
По завершении парада глава региона Глеб Никитин поблагодарил командиров парадных расчетов и поздравил всех с наступившим праздником.
- В этом году Парад Победы вернулся на историческое место – площадь Минина и Пожарского. Именно от стен Нижегородского кремля в ноябре 1941 года уходили горьковчане прямо на фронт. Нынешний парад впервые в истории стал международным: по нашему приглашению в Нижний Новгород прибыли кадеты из Республики Беларусь, которые присоединились к прохождению парадных расчетов, - сказал он.
На параде присутствовал и глава города Юрий Шалабаев. Мэр признался, что затаил дыхание при виде исторической техники, хотя и современная техника его тоже впечатлила.
- На мой взгляд, парад Победы — это традиция, знакомая с детства. Я всегда уговаривал родителей остаться подольше и во время парада всегда испытывал гордость за наших ветеранов. Благодаря им мы сегодня живем, воспитываем детей, работаем. Конечно, парад является и элементом военно-патриотического воспитания, и дети с удовольствием принимают в нем участие, - добавил Шалабаев.
Торжественные мероприятия продолжились на территории Нижегородского кремля.
Торжественные мероприятия продолжились в Нижегородском кремле.
Фото: Мария СОРОКИНА
Ближе к полудню у Вечного огня была объявлена минута молчания, а затем состоялась церемония возложения цветов.
Нижегородцы возложили цветы к Вечному огню.
Фото: Мария СОРОКИНА
Ветераны Великой Отечественной войны почтили память своих павших товарищей и приняли поздравления с Днем Великой Победы.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.
Фото: Мария СОРОКИНА
Праздничная программа Дня Победы в Нижнем Новгороде продолжится в вечернее время. Нижегородцев и гостей города ждет выступление «Хора Турецкого», театрализованное шоу от Ильи Авербуха, а также праздничный салют.
- Мы приехали из Йошкар-Олы и очень хотели бы познакомиться с вашим городом поподробнее. 9 мая — самый подходящий день чтобы и полюбоваться городом и посмотреть, как у вас проходят парады. Здесь он более масштабный, мы с мужем остались под впечатлением. Теперь очень хотим полюбоваться вашим нижегородским салютом, поэтому будем двигаться ближе к Чкаловской лестнице, - поделилась эмоциями гостья города Любовь Тутуболина.