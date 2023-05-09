Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде 9 мая. Фото: Мария СОРОКИНА

Торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Нижнем Новгороде 9 мая. В праздничный день на главной городской площади выстроились парадные колонны. За час-полтора до начала праздничных мероприятий к месту событий стали подтягиваться зрители. Нижегородцы и гости города заложили на дорогу побольше времени и не прогадали. Путь по пешеходной улице Большой Покровской оказался перекрыт. Волонтеры терпеливо объясняли, как проще и быстрее пройти на парад.

На входе со стороны улицы Алексеевской стоят павильоны, всех желающих пройти на площадь тщательно проверяют. Зажигалки, лекарства и прочие запрещенные предметы не позволяют проносить в зону проведения массовых мероприятий.

На входе со стороны улицы Алексеевской всех тщательно проверяют. Фото: Мария СОРОКИНА

В 10:00 начался Парад Победы. К тому моменту на трибунах собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители регионального правительства и почетные гости мероприятия. Под звуки бессмертной военно-патриотической композиции «Священная война» по площади пронесли флаг России и Знамя Победы.

По главной городской площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Фото: Мария СОРОКИНА

Следом стартовал объезд парадных расчетов. По традиции на площадь выехали две «Волги» (ГАЗ 3102) и принимающий парад по очереди поздравил каждую колонну с Днем Победы.

Через четверть часа после начала парада состоялось прямое включение из Москвы - прозвучало поздравление президента России Владимира Путина, а затем была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. В 10:25 стартовал торжественный марш.

В 10:25 стартовал парадный марш. Фото: Мария СОРОКИНА

Один за другим прошли парадные расчеты, среди которых были представители 96-й отдельной бригады разведки, академии МВД, МЧС, Росгвардии, Нижегородского кадетского корпуса, Юнармии и многие другие.

Участники парада маршировали в исторической форме. Фото: Мария СОРОКИНА

Неожиданностью стало появление кавалерии. Впервые в истории города в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица вольная», а еще по площади Минина и Пожарского в этот день промаршировали кадеты Минского суворовского военного училища.

Впервые в истории города в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица вольная». Фото: Мария СОРОКИНА

Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, который в военные годы стал настоящей сенсацией.

Легендарный танк Т-34 возглавил колонну техники на площади Минина и Пожарского. Фото: Мария СОРОКИНА

За ним проследовали «полуторки», «Катюши» и прочая техника военных времен. Она постепенно сменилась более современной, среди которых были боевая машина Т-80, бронетранспортеры арзамасского производства, комплексы «Искандер», арзамасские «Спартаки» - многие из них нижегородцы впервые увидели на параде.

Впервые в нижегородском параде принял участие комплекс "Искандер". Фото: Мария СОРОКИНА

По завершении парада глава региона Глеб Никитин поблагодарил командиров парадных расчетов и поздравил всех с наступившим праздником.

- В этом году Парад Победы вернулся на историческое место – площадь Минина и Пожарского. Именно от стен Нижегородского кремля в ноябре 1941 года уходили горьковчане прямо на фронт. Нынешний парад впервые в истории стал международным: по нашему приглашению в Нижний Новгород прибыли кадеты из Республики Беларусь, которые присоединились к прохождению парадных расчетов, - сказал он.

На параде присутствовал и глава города Юрий Шалабаев. Мэр признался, что затаил дыхание при виде исторической техники, хотя и современная техника его тоже впечатлила.

- На мой взгляд, парад Победы — это традиция, знакомая с детства. Я всегда уговаривал родителей остаться подольше и во время парада всегда испытывал гордость за наших ветеранов. Благодаря им мы сегодня живем, воспитываем детей, работаем. Конечно, парад является и элементом военно-патриотического воспитания, и дети с удовольствием принимают в нем участие, - добавил Шалабаев.

Торжественные мероприятия продолжились на территории Нижегородского кремля.

Торжественные мероприятия продолжились в Нижегородском кремле. Фото: Мария СОРОКИНА

Ближе к полудню у Вечного огня была объявлена минута молчания, а затем состоялась церемония возложения цветов.

Нижегородцы возложили цветы к Вечному огню. Фото: Мария СОРОКИНА

Ветераны Великой Отечественной войны почтили память своих павших товарищей и приняли поздравления с Днем Великой Победы.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Фото: Мария СОРОКИНА

Праздничная программа Дня Победы в Нижнем Новгороде продолжится в вечернее время. Нижегородцев и гостей города ждет выступление «Хора Турецкого», театрализованное шоу от Ильи Авербуха, а также праздничный салют.

- Мы приехали из Йошкар-Олы и очень хотели бы познакомиться с вашим городом поподробнее. 9 мая — самый подходящий день чтобы и полюбоваться городом и посмотреть, как у вас проходят парады. Здесь он более масштабный, мы с мужем остались под впечатлением. Теперь очень хотим полюбоваться вашим нижегородским салютом, поэтому будем двигаться ближе к Чкаловской лестнице, - поделилась эмоциями гостья города Любовь Тутуболина.