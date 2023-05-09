В Тонкине открыли восстановленный памятник Неизвестному солдату. Фото: пресс-служба администрации Тонкинского муниципального округа.

Торжественная церемония по поводу открытия памятника «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» состоялась в Тонкино 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тонкинского муниципального округа.

Напомним, в начале апреля из-за подмыва фундамента памятник обрушился. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поручил оперативно восстановить мемориал.

Как заявляет местная администрация, за короткий промежуток времени был найден подрядчик, а статую солдата изготовили на заводе в городе-герое Сочи.

На церемонии открытия восстановленного памятника собрались жители посёлка, родственники погибших воинов-земляков, членов колхоза «Светлый путь», чьи имена занесены на мемориальную доску памятника.

-Наши земляки из колхоза «Светлый путь» в годы Великой Отечественной войны помогали Красной Армии продуктами и денежными средствами, на которые был куплен военный самолёт, - отметил глава МСУ Тонкинского муниципального округа Александр Баев.

Во время торжественной церемонии все собравшиеся почтили погибших земляков минутой памяти и возложили цветы.